Ricciardi, a Milano e Napoli si può «prendere Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus» (Di martedì 27 ottobre 2020) Walter Ricciardi è stato chiaro: «A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo». La necessità di lockdown Milano e Napoli è una conseguenza dei dati sui nuovi contagi in forte crescita nelle due città. L'ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute ha definito un lockdown Napoli e un lockdown Milano «necessari» attualmente, a differenza di «altre aree del paese».

