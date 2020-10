Restyling Dall’Ara, via libera all’interesse pubblico (Di martedì 27 ottobre 2020) La Giunta del Comune di Bologna guidata dal Sindaco Virginio Merola ha dichiarato l’interesse pubblico della proposta di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio Dall’Ara presentata dal Bologna con la società Bologna Stadio SpA. Questo passo fondamentale permetterà ora di presentare il progetto definitivo sul quale si aprirà la conferenza decisoria della durata di 120 giorni … L'articolo Restyling Dall’Ara, via libera all’interesse pubblico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) La Giunta del Comune di Bologna guidata dal Sindaco Virginio Merola ha dichiarato l’interessedella proposta di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio Dall’Ara presentata dal Bologna con la società Bologna Stadio SpA. Questo passo fondamentale permetterà ora di presentare il progetto definitivo sul quale si aprirà la conferenza decisoria della durata di 120 giorni … L'articoloDall’Ara, viaall’interesseè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

