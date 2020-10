Repubblica: Petagna scalpita per la gara contro la Real Sociedad (Di martedì 27 ottobre 2020) Si avvicina la prossima gara del Napoli in Europa League. Questa settimana gli azzurri andranno a San Sebastian per affrontare la Real Sociedad e per la partita Gattuso potrebbe scegliere di rivoluzionare un po’ qualche reparto, soprattutto l’attacco, secondo Repubblica In porta Ospina, potrebbe rifiatare Di Lorenzo con Hysaj schierato a destra. In mediana dipende da Bakayoko: se si decidesse di farlo riposare, toccherebbe ad uno tra Demme e Lobotka. Davanti, conferme per Insigne. Possibile avvicendamento sulla destra con Politano favorito su Lozano, scalpita anche Petagna: Gattuso lo ha provato in coppia con Osimhen con il Benevento, soluzione che potrebbe essere riproposta a San Sebastian L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) Si avvicina la prossimadel Napoli in Europa League. Questa settimana gli azzurri andranno a San Sebastian per affrontare lae per la partita Gattuso potrebbe scegliere di rivoluzionare un po’ qualche reparto, soprattutto l’attacco, secondoIn porta Ospina, potrebbe rifiatare Di Lorenzo con Hysaj schierato a destra. In mediana dipende da Bakayoko: se si decidesse di farlo riposare, toccherebbe ad uno tra Demme e Lobotka. Davanti, conferme per Insigne. Possibile avvicendamento sulla destra con Politano favorito su Lozano,anche: Gattuso lo ha provato in coppia con Osimhen con il Benevento, soluzione che potrebbe essere riproposta a San Sebastian L'articolo ilNapolista.

