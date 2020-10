Renzi, ‘Chiudendo ristoranti alle 18 non diminuiscono i contagiati, aumentano i disoccupati’ (Di martedì 27 ottobre 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi contro il nuovo dpcm: “Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso”. Matteo Renzi torna a rispondere al Premier Conte e a Nicola Zingaretti sul dpcm del 24 ottobre, ribadendo in un post su Facebook le sue critiche alle misure adottate dal governo. Renzi contro il nuovo dpcm, “Chiedere di riflettere su basi scientifiche è un atto di responsabilità” “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al premier di rivedere il Dpcm. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati“, scrive Matteo Renzi su ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il leader di Italia Viva Matteocontro il nuovo dpcm: “Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso”. Matteotorna a rispondere al Premier Conte e a Nicola Zingaretti sul dpcm del 24 ottobre, ribadendo in un post su Facebook le sue critichemisure adottate dal governo.contro il nuovo dpcm, “Chiedere di riflettere su basi scientifiche è un atto di responsabilità” “Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al premier di rivedere il Dpcm. Chiudendo18 e chiudendo i luoghi della cultura nonsolo i disoccupati“, scrive Matteosu ...

