Renault Mégane - Nuovo look per la berlina

(Di martedì 27 ottobre 2020) Si chiamava Gran Coupé ed è stata venduta per un breve periodo anche nel nostro Paese, ma ora si rinnova e cambia nome: parliamo della Mégane Sedan, la variante quattro porte-coupé della segmento C della, appena sottoposta a un restyling. Per questa versione, però, al momento non è previsto il lancio in Italia e in Francia. Restyling e infotainment. La Sedan adotta tutte le novità già viste sulle sorelle a cinque porte: i gruppi ottici Pure Vision Led, i paraurti e la mascherina ridisegnati e le dotazioni più complete. Gli interni, inoltre, offrono l'infotainment Easy Link con display verticale da 9,3" o 10,2" in base all'allestimento e il volante multifunzione con i comandi aggiornati degli Adas. Le opzioni di connettività si evolvono grazie all'introduzione ...