Regolamento Coppa Italia 2020/2021, terzo turno: cosa succede in caso di pareggio? (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Regolamento del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021, in cui si sfideranno nelle sedici sfide in programma le venti squadre squadre che hanno superato il secondo turno e le 12 di Serie A già qualificate di diritto. Si tratta di sfide secche a eliminazione diretta, ma cosa succede in caso di pareggio? Come in molte competizioni, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si procede con i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, qualora dovesse persistere una situazione di stallo si renderanno necessari i calci di rigore per decretare la qualificata. Le partite, definite sulla base del tabellone sorteggiato, si svolgono in ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Ildeldi, in cui si sfideranno nelle sedici sfide in programma le venti squadre squadre che hanno superato il secondoe le 12 di Serie A già qualificate di diritto. Si tratta di sfide secche a eliminazione diretta, maindi? Come in molte competizioni, indi parità al termine dei novanta minuti regolamentari si procede con i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, qualora dovesse persistere una situazione di stallo si renderanno necessari i calci di rigore per decretare la qualificata. Le partite, definite sulla base del tabellone sorteggiato, si svolgono in ...

sportface2016 : #CoppaItalia Regolamento terzo turno: cosa succede in caso di pareggio? - Dalla_SerieA : Rinviata Cremonese-Brescia - - mauroarcobaleno : @GiuseppeGatta87 @ZZiliani Quindi se io esibisco una coppa che ho perso per errore arbitrale faccio bene?Non diciam… - NK192610 : #Fortnite News Post Coppa Gamers Club - Regolamento ufficiale in singolo - ilSavoca : @GoalItalia @paocame79 Capolavoro di Prisco: 'ottenendo la ripetizione della partita, non contemplata minimamente d… -

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento Coppa Regolamento Coppa Italia 2020/2021, terzo turno: cosa succede in caso di pareggio? Sportface.it Regolamento Coppa Italia 2020/2021, terzo turno: cosa succede in caso di pareggio?

Il regolamento del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021, in cui si sfideranno nelle sedici sfide in programma le venti squadre squadre che hanno superato il secondo turno e le 12 di Serie A già ...

Il Pordenone col Monza per rompere il ghiaccio e cominciare a vincere

I neroverdi a Lignano si giocano il passaggio al quarto turno. Tesser: «Test per capire quanto è competitiva la mia rosa» ...

Il regolamento del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021, in cui si sfideranno nelle sedici sfide in programma le venti squadre squadre che hanno superato il secondo turno e le 12 di Serie A già ...I neroverdi a Lignano si giocano il passaggio al quarto turno. Tesser: «Test per capire quanto è competitiva la mia rosa» ...