Regione Campania | prolungata la chiusura delle scuole | valutazioni per la primaria

(Di martedì 27 ottobre 2020) La scadenza originale fissata al 30 ottobre, fissata dallarelativa allasaràoltre questa data. La decisione di non allinearsi alle recenti disposizioni dell’ultimo discusso DPCM del Governo è stata presa dopo una riunione serrata tra, Unità di crisi, direzione scolastica regionale, sindacati e Anci che hanno ritenuto le condizioni attuali non adatte ad una riapertura. Il testo integrale Testualmente la decisione è la seguente: “Sulla base dei dati sull’andamento epidemiologico dell’Unità di Crisi,Asl e del Santobono, si è concordato sulla necessità di verificare la situazione nei prossimi 10 giorni. Va ...

SkyTG24 : Il nostro inviato @paolofratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a… - fanpage : #Napoli a ferro e fuoco. In migliaia sotto la sede della Regione #Campania sono arrivate allo scontro con le forze… - Agenzia_Ansa : Guerriglia urbana a #Napoli, fumogeni contro sede Regione . Manifestanti no-lockdown bersagliano palazzo anche con… - Scisciano : “S.U.D. per l’Italia”: lettera aperta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: Napoli, 27 Ottobre – S… - s_sarti : Presidente della regione Campania : RipartiAMO dalla Sanità Locale - Firma la petizione! -

Federalberghi Campania ha inviato alla Regione una serie di proposte per sostenere il comparto della ricettività, tanto per quanto riguarda le aziende, quanto per gli operatori. Allo stesso tempo si ...Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile regionale per i rapporti interni Luigi Iovino. “Nelle prossime ore – annuncia Iovino – presenterò un’interrogazione al ministro Speranza e ...