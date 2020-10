Reggie Fils-Aime | l' ex boss di Nintendo ha un nuovo lavoro che non ha nulla a che fare con i videogiochi

(Di martedì 27 ottobre 2020)è impegnato nella sua vita post-. Dopo aver annunciato il suo ritiro dalla grande N nel febbraio 2019,è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di GameStop nel marzo 2020. Ha poi lanciato un eccellente podcast a maggio. Nello stesso mese,è entrato nel consiglio di amministrazione della società di giochi e giocattoli Spin Master e ora ha un altroè entrato a far parte del consiglio di amministrazione della compagnia nautica Brunswick, che produce la famosa barca Sea Ray e i motori Mercury Marine."In qualità di dirigente altamente rispettato, l'esperienza dinelle ...

L'addio di Reggie Fils-Aimé a Nintendo America non ha segnato la fine delle avventure professionali dell'ex Presidente della divisione statunitense del colosso di Kyoto. Dopo essere entrato a far ...Reggie Fils-Aime, l'ex-capo della divisione Nintendo of America, ha deciso di dedicarsi ad un'altra occupazione per riempire il suo tempo rimasto ampiamente libero da quanto è andato in pensione ...