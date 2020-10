Reggiana, il presidente Quintavalli: “Si falsa il campionato schierando la Primavera” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente della Reggiana Luca Quintavalli ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport analizzando l’elevato numero dei contagi che ha interessato il club emiliano: “I giocatori sono molto uniti e adesso siamo ancora più squadra di prima. Dobbiamo ringraziare anche la citta di Reggio Emilia, che ci ha dimostrato la loro fiducia. Credo che mandare in campo la Primavera sia sbagliato. Non si tratta del risultato, ma proprio di falsare il campionato. Non è normale che le squadre scendano in campo in base ai sani e ai malati – ha tuonato il patron della Reggiana – Vogliamo ripartire dopo esser stati colpiti tutti insieme. Questa vicenda ha unito molte persone ed essendo attaccati diamo un esempio di grande forza e volontà“. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) IldellaLucaha concesso un’intervista al Corriere dello Sport analizzando l’elevato numero dei contagi che ha interessato il club emiliano: “I giocatori sono molto uniti e adesso siamo ancora più squadra di prima. Dobbiamo ringraziare anche la citta di Reggio Emilia, che ci ha dimostrato la loro fiducia. Credo che mandare in campo la Primavera sia sbagliato. Non si tratta del risultato, ma proprio dire il. Non è normale che le squadre scendano in campo in base ai sani e ai malati – ha tuonato il patron della– Vogliamo ripartire dopo esser stati colpiti tutti insieme. Questa vicenda ha unito molte persone ed essendo attaccati diamo un esempio di grande forza e volontà“.

Nel week-end evitiamo assembramenti: l’appello dei Sindaci reggiani

Un nuovo appello arriva dai Sindaci reggiani e dal coordinamento guidato dal Presidente della Provincia Giorgio Zanni alla luce del nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giusepp ...

