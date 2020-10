Real Sociedad-Napoli, Gattuso in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad-Napoli, match della seconda giornata dei gironi di Europa League 2020/2021: ecco informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming. L’allenatore calabrese direttamente da San Sebastian parlerà ai cronisti e presenterà i temi di una sfida davvero complicata contro la pericolosa selezione basca: appuntamento fissato alle ore 19 di mercoledì 28 ottobre, diretta tv su Sky Sport 24. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gennaroparlerà inalla vigilia di, match della seconda giornata dei gironi di Europa League 2020/2021: ecco informazioni sulla, l’e latv e. L’allenatore calabresemente da San Sebastian parlerà ai cronisti e presenterà i temi di una sfida davvero complicata contro la pericolosa selezione basca: appuntamento fissato alle ore 19 di mercoledì 28 ottobre,tv su Sky Sport 24.

ilnapolionline : Dalla Spagna, Marta Gonzalo: 'Tra Real Sociedad e Napoli sarà una sfida aperta. Gli azzurri non sono quelli visti c… - FaCa1992 : Con la Real Sociedad ci giochiamo una buona fetta di qualificazione e visto che si gioca in Spagna mi auguro una pa… - sscalcionapoli1 : Real Sociedad soffrirà assenza pubblico. Napoli, occhio ad Oyarzabal #SociedadNapoli #UEL #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Zielinski ed Elmas guariti e da domani in gruppo: sono convocabili per la Real Sociedad - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Palliggiano: 'Mancherà il pubblico alla Real Sociedad, loro speravano di avere 1000 tifosi, attenzione… -