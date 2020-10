Rafael Nadal gioca a golf nel weekend: sesto al Balearic Championship. Ora torna subito al tennis (Di martedì 27 ottobre 2020) Rafael Nadal ha lasciato momentaneamente la racchetta e si è dato al golf. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dal trionfo al Roland Garros (tredicesima affermazione in carriera nello Slam sulla terra rossa di Parigi), ha deciso di cambiare sport per un weekend e ha partecipato a un torneo agonistico. Il mancino di Manacor è sceso sul green di Calvià (Spagna) per il Belearic golf Championship, dove hanno gareggiato 60 atleti (23 professionisti e 37 amatori). Rafael Nadal ha concluso al sesto posto con 9 colpi sopra al par, a 10 di ritardo dal vincitore Sebastian Garcia Grout (doppio 74 nel primo e nel secondo giro, 77 nella terza giornata di gara). L’attuale numero 2 al mondo tornerà subito ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020)ha lasciato momentaneamente la racchetta e si è dato al. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dal trionfo al Roland Garros (tredicesima affermazione in carriera nello Slam sulla terra rossa di Parigi), ha deciso di cambiare sport per une ha partecipato a un torneo agonistico. Il mancino di Manacor è sceso sul green di Calvià (Spagna) per il Belearic, dove hanno gareggiato 60 atleti (23 professionisti e 37 amatori).ha concluso alposto con 9 colpi sopra al par, a 10 di ritardo dal vincitore Sebastian Garcia Grout (doppio 74 nel primo e nel secondo giro, 77 nella terza giornata di gara). L’attuale numero 2 al mondo tornerà...

