Quo Vado? | stasera su Canale 5 il film con Checco Zalone

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 ottobre 2020)torna in TV con Quo?, ilcampione d'incassi da lui scritto e interpretato, in ondasu5 alle 21:21.torna in TVsu5, alle 21:21, con Quo?, ilda lui scritto e interpretato che Mediaset ha scelto per tener compagnia al pubblico della sua rete ammiraglia ora che si è conclusa l'ultima edizione di Temptation Island. Diretto da Gennaro Nunziante, che era stato il regista anche degli altri treprecedenti di, Quo? segue le vicende di, poco più d 30 anni, allevato con un'idea ben precisa: ...