Quo Vado | il film con Checco Zalone torna su Canale 5 | trama | cast | streaming

Leggi su tpi

(Di martedì 27 ottobre 2020)ancora una volta ad intrattenere gli italiani, in tempi cupi aggiungerei, ilQuo, una pellicola comica diretta da Gennaro Nunziante e con protagonista lo spumeggiante, volto amatissimo della comicità italiana che lo vede protagonista per la quarta volta dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle (in seguito, nel 2020, è uscito ilTolo Tolo, diretto proprio da). Sapevate che Quoha vinto un Nastro d’Argento per il miglior produttore? E che è stato candidato a 3 David di Donatello? Vediamo lae il. Laè un umile impiegato, lavora in un ufficio provinciale di Caccia e ...