Quei mancati investimenti sulla scuola e la sanità (Di martedì 27 ottobre 2020) Stiamo assistendo ad un andamento preoccupante dei contagi Covid che riguardano la maggior parte delle regioni italiane. Contemporaneamente si susseguono i Dpcm con misure sempre più stringenti, fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Quei mancati Quei mancati investimenti sulla scuola e la sanità Gazzetta di Parma Terapie intensive occupate al 20%. Mancano 9mila medici e infermieri

«Difficile se non impossibile trovarli e infatti alcune Regioni più in difficoltà come Lombardia Campania e mi hanno detto anche Puglia stanno bloccando alcune attività nelle rianimazioni, quelle per ...

Dino Baggio: "Rifarei un milione di volte quel gesto"

“Quel gesto mi è costato carissimo ma lo rifarei ancora un milione di volte. Con l’arbitro Farina, che purtroppo è venuto a mancare, mi sono chiarito e lui non c’entrava niente. In realtà pagai anche ...

