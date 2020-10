Qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 17? Cosa sappiamo (di certo) finora (Di martedì 27 ottobre 2020) Da qualche settimana ormai tra i fan della serie si è diffusa la convinzione che Qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 17 e in particolare uno dei medici dell’ospedale. In attesa del debutto della nuova stagione su ABC a novembre, e solo successivamente in Italia, si rincorrono voci insistenti sul fatto che qualche volto storico o meno storico della serie ci rimetterà la pelle. Ma su Cosa è basata questa convinzione e quanto è attendibile? Proviamo a fare chiarezza su questo punto. Qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 17? Questa previsione in realtà non è basata su dichiarazioni recenti da parte della showrunner della serie Krista Vernoff, della creatrice Shonda Rhimes o di attori del cast, ma è frutto semplicemente di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Da qualche settimana ormai tra i fan della serie si è diffusa la convinzione chemorirà in Grey’s17 e in particolare uno dei medici dell’ospedale. In attesa del debutto della nuova stagione su ABC a novembre, e solo successivamente in Italia, si rincorrono voci insistenti sul fatto che qualche volto storico o meno storico della serie ci rimetterà la pelle. Ma suè basata questa convinzione e quanto è attendibile? Proviamo a fare chiarezza su questo punto.morirà in Grey’s17? Questa previsione in realtà non è basata su dichiarazioni recenti da parte della showrunner della serie Krista Vernoff, della creatrice Shonda Rhimes o di attori del cast, ma è frutto semplicemente di ...

