Quadratini alle mele | ecco dei dolcetti perfetti dal profumo autunnale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dalprettamente autunnale, isi chiamano! Ottimo spuntino per i più piccoli di casa, ma anche sfizioso dessert da presentare a fine pasto dopo una cena con amici o parenti. Sono delle sfoglie sottili dorate dal gusto invitante, croccanti e morbidi allo stesso tempo. Realizzarli è davvero facile, pochi ingredienti e passaggi velocissimi, li rendono un originale dessert, leggero e invitante. Curiose di scoprire come prepararli a casa? Allora non perdetevi i nostri consigli in cucina e la ricetta.: iald’autunno! Per realizzare circa 12 di questivi occorreranno: farina 00, ...