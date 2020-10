Puglia: maltempo, allerta per temporali dal pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 odierne per 24 ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per temporali dal ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 12 odierne per 24 ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e meridionali della, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperdal ...

