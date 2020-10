Puglia | l' urlo dal mondo della musica live | ' Distribuire meglio i ristori | priorità a chi è in regola Solo col vaccino torneremo alla vita

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm varato dal governo Conte per frenare la diffusione dei contagi da Coronavirus ha piegato ancora una volta il settorecultura e dello spettacolo, già fortemente compromesso.; ...

Ultime Notizie dalla rete : Puglia urlo

La Gazzetta del Mezzogiorno

Tensione anche in Puglia Momenti di tensione anche a Lecce durante una manifestazione ... Hanno fatto rumore con le pentole, urlato qualche slogan («Chi non salta Conte è», «Vergogna, Vergogna»), ...“Lo Stato Italiano ci ha messo in ginocchio”, “Lavorare è un diritto” alcune delle scritte mostrate dai manifestanti che hanno percorso le strade della città urlando più volte anche “Libertà” e ...