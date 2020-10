Proteste contro le misure anti Covid a Milano | 28 denunciati Tra loro anche 13 minorenni

Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - Corriere : Milano, proteste contro le misure anti Covid: lanciate bombe carta e molotov - Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fine, chiuderemo» - Bobbio65M : RT @francescatotolo: Ecco “l’azione pianificata degli ultras organizzati con l’estrema destra”: due egiziano arrestati. @gadlernertweet bas… - BiancoliRosella : RT @SaverioVerace: Ma @nzingaretti che dice 'Inaccettabile tenere due piedi in una scarpa' riferendosi alle proteste di @ItaliaViva, è lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste contro

Mentre cala il numero dei contagi (568 i nuovi positivi, anche per effetto del minor numero di tamponi durante il week end) in Sicilia, come in altre regioni d'Italia, esplode la protesta contro il ...Così il sindaco Ricci su Facebook in riferimento alla protesta andata in scena ieri ... di persona erano radunate a cena per protestare contro il Dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di ...