Proteste a Torino: i manifestanti spaccano le vetrine, i nordafricani le rubano (Di martedì 27 ottobre 2020) Guerriglia in Italia per protestare contro il coprifuoco imposto dal Governo. Ieri sera a Torino arrestati per furto due nordafricani infiltrati disordini a TorinoAnche Torino, dopo Roma, Napoli, Milano e Catania, scende in piazza per protestare contro il coprifuoco imposto dal Governo per affrontare l'emergenza coronavirus. C'è un'Italia che non vuole stare più a guardare e ad obbedire senza aprire bocca. Un'Italia che difende i posti di lavoro e il diritto alla libertà. Il Viminale è in massima allerta: il tanto temuto scontro sociale di cui si parlava da mesi, ormai è una realtà. Non mancano le infiltrazioni politiche tra chi manifesta per difendere la propria vita e il proprio lavoro. A Napoli si è parlato di camorra, a Roma, ...

