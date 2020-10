Protesta a Milano contro il lockdown | dietro scontri e molotov in strada neofascisti | ultras e ragazzi dalle periferie | 28 denunciati – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Sono 28 le persone denunciate per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale dopo le proteste di piazza non autorizzate andate in scena anella serata del 26 ottobre. Tredici deisono minorenni, alcuni con piccoli precedenti penali. Diciotto sono italiani e dieci stranieri. Denunciata anche una ragazza anarchica, mentre gli altri non farebbero riferimento ad alcuna ideologia. In, del resto, non c’erano sigle politiche precise. Ma anche con le mascherine e i cappucci erano riconoscibili esponenti di diversi gruppi di estrema destra che, soprattutto nella prima fase della manifestazione lungo corso Buenos Aires, hanno avuto un ruolo di coordinamento. A una certa distanza c’erano i più giovani, compresi i ...