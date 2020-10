Pronto soccorso, l'assedio dietro i triage: "Qui è già peggio di marzo, siamo sfiniti" (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - dietro sale d'attesa quasi deserte i Pronto soccorso sono intasati di pazienti Covid o col sospetto di esserlo. L'assedio dei grandi ospedali milanesi battezzati hub per il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 -sale d'attesa quasi deserte isono intasati di pazienti Covid o col sospetto di esserlo. L'dei grandi ospedali milanesi battezzati hub per il ...

reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - Agenzia_Ansa : I #medici ospedalieri lanciano l'allarme: 'La situazione è gravissima, pronto soccorso e reparti sono saturi. Posti… - silvia_sb_ : È inaccettabile morire di #Covid in un corridoio di pronto soccorso (perché non c’è posto né in rianimazione né in… - Alex60409022 : RT @LucianoBarraCar: Non bisogna sovraccaricare i pronto soccorso. Tagliarli, più che si può, va bene...ma sovraccaricarli! Insomma! Altrim… - notturnalista : RT @LucianoBarraCar: Non bisogna sovraccaricare i pronto soccorso. Tagliarli, più che si può, va bene...ma sovraccaricarli! Insomma! Altrim… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto soccorso Pronto soccorso, l’assedio dietro i triage: "Qui è già peggio di marzo, siamo sfiniti" Il Giorno Ospedali, il ricorso di Spoleto rischia di paralizzare l'emergenza

Il termine di una giornata da scontro totale è la sistemazione del punto di “Primo intervento” dell’ospedale di Spoleto nei locali del Pronto soccorso. Una mano tesa da Palazzo Donini che forse - ma ...

Ecco su cosa si basa il ricorso

prevedendo quindi la chiusura del Pronto soccorso e istituendo il Punto di primo intervento". "I provvedimenti impugnati – si legge - provocano gravissime disfunzioni alle prestazioni sanitarie della ...

Il termine di una giornata da scontro totale è la sistemazione del punto di “Primo intervento” dell’ospedale di Spoleto nei locali del Pronto soccorso. Una mano tesa da Palazzo Donini che forse - ma ...prevedendo quindi la chiusura del Pronto soccorso e istituendo il Punto di primo intervento". "I provvedimenti impugnati – si legge - provocano gravissime disfunzioni alle prestazioni sanitarie della ...