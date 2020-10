(Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, -, 27 OTT - Ladiaprirà nelle prossime ore un fascicolo di indagine sui disordini avvenuti ieri sera anel corso della manifestazione non autorizzata contro il ...

cagliaripad : Procura Milano pronta aprire inchiesta su guerriglia - discoradioIT : La Procura di #Milano aprirà un fascicolo sui disordini di ieri sera nel capoluogo lombardo. Il fascicolo sarà a ca… - iconanews : Procura Milano pronta aprire inchiesta su guerriglia - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Proteste Milano, procura minori aprirà fascicolo su 13 minorenni - LuciaLaVita1 : RT @Adnkronos: Proteste Milano, procura minori aprirà fascicolo su 13 minorenni -

Ultime Notizie dalla rete : Procura Milano

Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo di indagine sui disordini avvenuti ieri sera a Milano nel corso della manifestazione non autorizzata contro il ...La Procura per i minorenni di Milano è pronta ad aprire un fascicolo nei confronti dei 13 minori che sono stati denunciati assieme ad altre 15 persone per danneggiamento e violenza a pubblico ...