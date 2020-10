Pretty Woman: gli stivali indossati da Julia Roberts messi all'asta (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli ormai iconici stivali indossati da Julia Roberts nel film Pretty Woman saranno messi all'asta nei primi giorni di dicembre. Gli iconici stivali indossati da Julia Roberts nel film Pretty Woman saranno messi all'asta e i fan potranno, nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, cercare di aggiudicarsi l'ambito accessorio usato sul set. Il cult degli anni '90 rimane estremamente popolare anche tra le nuove generazioni e c'è quindi molta attesa per scoprire a quale cifra verranno venduti. Julia Roberts ha indossato gli stivali di vernice ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli ormai iconicidanel filmsarannoall'nei primi giorni di dicembre. Gli iconicidanel filmsarannoall'e i fan potranno, nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, cercare di aggiudicarsi l'ambito accessorio usato sul set. Il cult degli anni '90 rimane estremamente popolare anche tra le nuove generazioni e c'è quindi molta attesa per scoprire a quale cifra verranno venduti.ha indossato glidi vernice ...

Gli iconici stivali indossati da Julia Roberts nel film Pretty Woman saranno messi all'asta e i fan potranno, nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, cercare di aggiudicarsi l'ambito ...

