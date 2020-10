Prescrizione anticoagulanti orali | AIFA adotta la Nota 97

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 27 ottobre 2020)procede con l’dozione definitiva della97 relativa alla prescrivibilità dei nuoviai pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determinan. 1034 del 15/10/2020 relativa all’ “Adozione definitiva della97 relativa alla prescrivibilità dei nuoviai pazienti con Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV)”,… L'articolo Corriere Nazionale.