Premialità Covid, al Ruggi di Salerno eroi di 'serie A e B': la denuncia della Fp Cgil

Tempo di lettura: 2 minuti

Salerno – Di seguito una nota stampa del Fp Cgil di Salerno. "Eroi di serie A ed eroi di serie B. Lo sono per l'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno medici, tecnici, infermieri, oss, autisti dei tre plessi di sua competenza: il "Fucito" di Mercato San Severino, "Santa Maria dell'Olmo" di Cava dè Tirreni e "Castiglione" di Ravello. Sono infatti soltanto 250 – dall'elenco fornito alla Fp Cgil Salerno dalla direzione generale – i lavoratori e le lavoratrici che hanno avuto accesso alla cosiddetta indennità "Covid" istituita dalla ...

