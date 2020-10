(Di martedì 27 ottobre 2020); tra gli esperti che avevano chiesto misure più dure per frenare la corsa di , specie nelle grandi città. 'Ora sono convinto che sialain unse saremo uniti e, sulla ...

Gazzettino : #covid, Pregliasco: «Limitiamo la socialità al massimo, così in un mese è possibile piegare la curva dei contagi» -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Limitiamo

Il Messaggero

È tra gli esperti che avevano chiesto misure più dure per frenare la corsa di Covid-19, specie nelle grandi città. «Ora sono convinto che sia possibile piegare la curva ...MILANO"E’ comprensibile che i familiari desiderino poter continuare a incontrare i propri cari nelle Rsa per mostrare vicinanza. Sarebbe un aiuto contro la sofferenza, è vero, ma in questo momento l’i ...