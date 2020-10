Power Bank Energy: da VARTA una nuova gamma di soluzioni per il gaming in mobilità (Di martedì 27 ottobre 2020) VARTA ha annunciato la nuova gamma di soluzioni di ricarica Power Bank Energy, perfetta per l’utente che necessita di avere dispositivi carichi sempre e ovunque. L’azienda tedesca, leader nell’energia portatile, mette a disposizione quattro modelli di Power Bank in grado di ricaricare fino a tre dispositivi, con prestazioni energetiche diverse: 5000 mAh, 10.000 mAh, 15.000 mAh e 20.000 mAh. I nuovi Power Bank VARTA, inoltre, sono dotati di ingresso/uscita USB Tipo C, oltre che di ulteriori tre porte. I Power Bank Energy permettono di viaggiare in totale sicurezza e comodità, spensierati e sempre carichi. Dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)ha annunciato ladidi ricarica, perfetta per l’utente che necessita di avere dispositivi carichi sempre e ovunque. L’azienda tedesca, leader nell’energia portatile, mette a disposizione quattro modelli diin grado di ricaricare fino a tre dispositivi, con prestazioni energetiche diverse: 5000 mAh, 10.000 mAh, 15.000 mAh e 20.000 mAh. I nuovi, inoltre, sono dotati di ingresso/uscita USB Tipo C, oltre che di ulteriori tre porte. Ipermettono di viaggiare in totale sicurezza e comodità, spensierati e sempre carichi. Dal ...

Roadie è un sistema portatile da 20 kW giunto già alla sua seconda versione, presentata durante lo SparkDay, l’evento annuale organizzato dalla società del Massachussets. Quanto alla ricarica, per ...

Per ricaricare la macchina c’è GoSun Power, batteria che funziona anche come torcia e powerbank per ricaricare fino a cinque dispositivi in simultanea: per smartphone, auricolari, tablet, computer, ...

