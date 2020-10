Potrebbe saltare l’ingresso di Selvaggia Roma al GF VIP 5 | si attendono i risultati per gli altri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda ieri 26 ottobre 2020, Alfonso Signorini ha annunciato che i tre ingressi in casa non ci sarebbero stati. Questo perchè in seguito ai controlli, uno dei nuovi tre concorrenti, era risultato positivo a un test ( dovrà attendere il risultato del tampone). Secondo quanto riferisce Davide Maggio e secondo quanto poi aggiunge Gabriele Parpiglia da Giornalettismo, la concorrente risultata positiva al covid, dopo il test di controllo, sarebbe. I tre concorrenti hanno passato la “quarantena” nello stesso albergo ed è per questo che si vogliono fare i tamponi a tutti per scongiurare pericoli. Iarriveranno quindi nelle prossime ore e si capirà chi potrà entrare o meno in casa il venerdì. Tre concorrenti in ...