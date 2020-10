Pompei, in corso il restauro dell’antica conceria (FOTO e VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – In corso il restauro dell’antica conceria di Pompei. L’intervento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico privato tra il Parco archeologico di Pompei e UNIC – Concerie Italiane, che ne ha sponsorizzato il progetto. Il Parco ha recentemente attivato l’Ufficio Fundraising che già può vantare ottime performance. Il progetto è stato avviato di recente sotto la direzione operativa e scientifica del Parco, che ne ha curato anche la progettazione tramite i suoi funzionari. Attualmente, sono in corso gli interventi di risistemazione della strada che dà accesso all’edificio, il cd. vicolo del Conciapelle. La strada subì dei danni a causa delle bombe che tra l’agosto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Inildell’anticadi. L’intervento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico privato tra il Parco archeologico die UNIC – Concerie Italiane, che ne ha sponsorizzato il progetto. Il Parco ha recentemente attivato l’Ufficio Fundraising che già può vantare ottime performance. Il progetto è stato avviato di recente sotto la direzione operativa e scientifica del Parco, che ne ha curato anche la progettazione tramite i suoi funzionari. Attualmente, sono ingli interventi di risistemazione della strada che dà accesso all’edificio, il cd. vicolo del Conciapelle. La strada subì dei danni a causa delle bombe che tra l’agosto ...

E ciò grazie all'intervento di restauro e valorizzazione in corso, frutto di una riuscita collaborazione pubblico privato tra il Parco archeologico di Pompei e UNIC – Concerie Italiane , che ne ha ...

