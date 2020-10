Pompei, il Covid ferma la discesa del quadro della Madonna (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Il Covid non salva le funzioni religiose. A Pompei salta la storica celebrazione dell’arrivo in città del quadro della Vergine del Rosario. Una ricorrenza attesa nel Vesuviano che si ripete ogni 13 novembre dell’anno. “A causa della pandemia – spiegano dal Comune – e del rischio di contagio da Coronavirus, la discesa del quadro non ci sarà. Per motivi igienico-sanitari, infatti, non è possibile organizzare la venerazione diretta dell’immagine sacra e il tradizionale bacio”. “Ma il Santuario – si legge in una nota – intende commemorare comunque il 145 anniversario del giorno che viene considerato come la vera data di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ilnon salva le funzioni religiose. Asalta la storica celebrazione dell’arrivo in città delVergine del Rosario. Una ricorrenza attesa nel Vesuviano che si ripete ogni 13 novembre dell’anno. “A causapandemia – spiegano dal Comune – e del rischio di contagio da Coronavirus, ladelnon ci sarà. Per motivi igienico-sanitari, infatti, non è possibile organizzare la venerazione diretta dell’immagine sacra e il tradizionale bacio”. “Ma il Santuario – si legge in una nota – intende commemorare comunque il 145 anniversario del giorno che viene considerato come la vera data di ...

