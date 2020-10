Polonia, vietato l’aborto in caso di malformazioni del feto: Paese nella bufera (Di martedì 27 ottobre 2020) Da 5 giorni la Polonia è messa a ferro e fuoco da migliaia di persone (per la maggior parte donne) che stanno sfidando le norme e le restrizioni anti-Covid in nome della lotta per un diritto fondamentale: il diritto all’aborto. La Corte costituzionale polacca, qualche giorno fa, ha infatti reso di fatto illegale l’aborto in caso di malformazioni del feto, di fatto vietando la maggior parte degli aborti che finora avvenivano nel Paese. Se il Paese si poteva aspettare le proteste delle associazioni femministe e di tutela ai diritti umani, certo non poteva immaginare la mole di manifestanti che questa decisione ha provocato, e la creazione di un movimento di protesta che supera i confini della nazione e viene accolto in molti altri Stati europei e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Da 5 giorni laè messa a ferro e fuoco da migliaia di persone (per la maggior parte donne) che stanno sfidando le norme e le restrizioni anti-Covid in nome della lotta per un diritto fondamentale: il diritto all’aborto. La Corte costituzionale polacca, qualche giorno fa, ha infatti reso di fatto illegale l’aborto indidel, di fatto vietando la maggior parte degli aborti che finora avvenivano nel. Se ilsi poteva aspettare le proteste delle associazioni femministe e di tutela ai diritti umani, certo non poteva immaginare la mole di manifestanti che questa decisione ha provocato, e la creazione di un movimento di protesta che supera i confini della nazione e viene accolto in molti altri Stati europei e ...

SirDistruggere : In Polonia oggi è stata emessa una sentenza storica: è vietato l'aborto anche in caso di gravi malformazioni fetali… - ilpost : In Polonia è stato vietato l’aborto anche in caso di malformazioni del feto - ilpost : La #Polonia aveva già una delle legislazioni sull’#aborto più restrittive d’Europa, consentiva l'aborto soltanto in… - AntonioBachetti : La #Polonia contro le donne: #Aborto vietato anche con malformazioni del feto - martinadamelioo : RT @catlatorre: In Polonia vietato l'aborto anche in caso in cui ci fosse grave malformazione del feto: una decisione di un tribunale che a… -