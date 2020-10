Polonia. Proteste in tutto il paese contro le limitazioni all'aborto, il premier convoca l'esercito (Di martedì 27 ottobre 2020) Morawiecki ha chiesto l'aiuto dell'esercito, con una delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. In un dichiarazione diffusa su youtube, il premier esprime timore per l'escalation della tensione ... Leggi su rainews (Di martedì 27 ottobre 2020) Morawiecki ha chiesto l'aiuto dell', con una delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. In un dichiarazione diffusa su youtube, ilesprime timore per l'escalation della tensione ...

