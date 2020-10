Polonia, premier condanna le proteste contro la legge sull’aborto e convoca l’esercito. Tensioni in Parlamento (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono scesi in strada a migliaia, per la quinta notte consecutiva, per protestare contro la nuova legge sull’aborto, che lo vieta anche in casi di grave malformazione e malattia irreversibile del feto. E dopo giorni di manifestazioni il premier polacco Mateusz Morawiecki interviene condannando i cortei e chiedendo l’aiuto dell’esercito per rispondere “ad atti di barbarie, vandalismo e alle aggressioni”. In un dichiarazione diffusa su Youtube, il premier esprime timore per l’escalation della tensione sociale e si rivolge alla “saggezza della maggioranza silenziosa” chiedendo di rispettare le misure della pandemia. I contagi stanno infatti aumentando rapidamente (16.300 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, tremila in più rispetto all’ultimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono scesi in strada a migliaia, per la quinta notte consecutiva, per protestarela nuovasull’aborto, che lo vieta anche in casi di grave malformazione e malattia irreversibile del feto. E dopo giorni di manifestazioni ilpolacco Mateusz Morawiecki intervienendo i cortei e chiedendo l’aiuto dell’esercito per rispondere “ad atti di barbarie, vandalismo e alle aggressioni”. In un dichiarazione diffusa su Youtube, ilesprime timore per l’escalation della tensione sociale e si rivolge alla “saggezza della maggioranza silenziosa” chiedendo di rispettare le misure della pandemia. I contagi stanno infatti aumentando rapidamente (16.300 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, tremila in più rispetto all’ultimo ...

Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha criticato aspramente le proteste in tutto il Paese contro le limitazioni all'aborto, annunciando una dura risposta "ad atti di barbarie, vandalismo e alle ...

