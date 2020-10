Pisa. Il sindaco ha incontrato il Rettore Mancarella

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 27 ottobre 2020) Si è svolto a Palazzo alla Giornata l’incontro annunciato nei giorni scorsi fra ildiMichele Conti e il Magnificodell’Università diPaolo. Durante il colloquio, durato circa un’ora, sono stati affrontati i principali temi che riguardano il rapporto fra le istituzioni e la città, al fine di mettere in atto strategie condivise per affrontare questo periodo complicato a causa della pandemia. In particolare ilConti ha rinnovato la disponibilità a concedere all’Università dil’uso di alcuni immobili del patrimonio comunale a fini didattici. «È stato un incontro molto proficuo e cordiale – dice ilConti – ...