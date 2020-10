Pirlo: “Cristiano Ronaldo? L’esito del tampone arriverà in serata, ma è fermo da 15 giorni” (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Barcellona in conferenza stampa. L’esito del tampone di Cristiano Ronaldo arriverà in serata, siamo in attesa dell’esito poi vedremo. Speriamo di poterlo valutare ma non è facile dopo 15 giorni di inattività. Chiellini e De Ligt non saranno disponibili, Bonucci cercheremo di recuperarlo. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, servirà una grande partita anche se ha delle assenze. McKennie si sta allenando ma non credo che possa fare il difensore domani. La difesa sarà ancora a quattro, perché ho quattro difensori soltanto. Non so quanto tempo ci vorrà per vedere la vera Juve, io spero di avere a disposizione i giocatori. Siamo in costruzione ma non possiamo perdere punti in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Barcellona in conferenza stampa. L’esito deldi Cristianoarriverà in, siamo in attesa dell’esito poi vedremo. Speriamo di poterlo valutare ma non è facile dopo 15 giorni di inattività. Chiellini e De Ligt non saranno disponibili, Bonucci cercheremo di recuperarlo. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, servirà una grande partita anche se ha delle assenze. McKennie si sta allenando ma non credo che possa fare il difensore domani. La difesa sarà ancora a quattro, perché ho quattro difensori soltanto. Non so quanto tempo ci vorrà per vedere la vera Juve, io spero di avere a disposizione i giocatori. Siamo in costruzione ma non possiamo perdere punti in ...

