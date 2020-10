Pioggia battente: ‘fiumi’ e ‘laghi’ nell’area portuale (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Un paio d’ore di battente Pioggia, nella prima parte della mattinata, hanno mandato in tilt il sistema di raccolta delle acque meteoriche nell’area portuale della città. In via Benedetto Croce – rione Olivieri – il torrente di acqua, complice la pendenza stradale, è scorso veloce e ripido verso la zona a valle di piazza Alario e nell’area del teatro Verdi. Come si vede dalle immagini girate da Giovanni Capuano, il livello in alcuni punti ha superato il (pur alto) marciapiede. Situazione ancor più critica nel sottostante rione Porto: complice la mancanza di pendenza, via Ligea ad un certo punto si è completamente appantanata sotto una trentina di centimetri di acqua che non è riuscita a defluire attraverso grate e canalette. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Un paio d’ore di, nella prima parte della mattinata, hanno mandato in tilt il sistema di raccolta delle acque meteoriche nell’areadella città. In via Benedetto Croce – rione Olivieri – il torrente di acqua, complice la pendenza stradale, è scorso veloce e ripido verso la zona a valle di piazza Alario e nell’area del teatro Verdi. Come si vede dalle immagini girate da Giovanni Capuano, il livello in alcuni punti ha superato il (pur alto) marciapiede. Situazione ancor più critica nel sottostante rione Porto: complice la mancanza di pendenza, via Ligea ad un certo punto si è completamente appantanata sotto una trentina di centimetri di acqua che non è riuscita a defluire attraverso grate e canalette. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia battente Calcio spettacolo tra Milan e Roma: sotto la pioggia battente di San Siro finisce 3-3 IlFaroOnline.it La protesta di palestre e ristoratori invade Piacenza

La pioggia battente non ha fermato i lavoratori e i datori di lavoro che, insieme, hanno poi sfilato verso Piazza Cavalli e in via IV Novembre. “E’ facile per chi ha lo stipendio dire agli altri di ...

I ristoratori di Città Alta: “Già in ginocchio, questo è un colpo mortale per molti”

Parlano i ristoratori di Città Alta: delusi, arrabbiati e sconsolati. "Ora serve rimodulare o ridurre gli affitti e sospendere le tasse per il periodo di lockdown".

La pioggia battente non ha fermato i lavoratori e i datori di lavoro che, insieme, hanno poi sfilato verso Piazza Cavalli e in via IV Novembre. "E' facile per chi ha lo stipendio dire agli altri di ..."

Parlano i ristoratori di Città Alta: delusi, arrabbiati e sconsolati. "Ora serve rimodulare o ridurre gli affitti e sospendere le tasse per il periodo di lockdown".