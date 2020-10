Più alto il rischio di morire di fame che di Covid Palù | bomba in diretta | il dato sulla letalità

(Di martedì 27 ottobre 2020) "Mi pare ci sia; ildidiche di19". Il virologo Giorgio;, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica, dice no al clima di terrorismo psicologico, nonostante tutti gli indicatoriseconda ondata di coronavirus sembrino portare l'Italia di nuovo verso l'emergenza di marzo e aprile. "C'è stato un evento che ha influito su questa crescita di contagi ed è stata l'apertura delle scuole e la circolazione di studenti sui mezzi di trasporto", spiega il professore, uno dei rappresentanti del "fronte dell'ottimismo" insieme a Matteo Bassetti e Alberto Zangrillo che in questi giorni sembra aver perso un po' di sicurezze. "Credo che per abbassare la curva l'unico approccio è ...

MediasetTgcom24 : Spazio, la Nasa: 'Trovata l'acqua sulla Luna ed è più accessibile del previsto' #Luna - Corriere : Cosa ci dice di noi la spesa in farmacia: più psicofarmaci nel lockdown, Viagra e pi... - MediasetTgcom24 : Dpcm, martedì Conte incontra le categorie più colpite #dpcm - grutli : RT @LombardiaInnova: #OpenLombardia ?? Il rapporto sulla #scuola pubblicato dall'#OCSE evidenzia il rischio derivante da una chiusura delle… - mapkomarco521 : RT @AXAIM_IT: Negli ultimi cinque anni il nostro Paese ha guadagnato 320mila ettari di boschi e foreste (+2,9%), area pari all’intera provi… -

Ultime Notizie dalla rete : Più alto

Tom's Hardware Italia

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti ...Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente ...