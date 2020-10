Pesaro, ristorante aperto nonostante il Dpcm: 90 persone a tavola si radunano per la cena di protesta (Di martedì 27 ottobre 2020) protesta in ristorante Pesaro, in 90 a tavola dopo le ore 18 In segno di protesta contro l’ultimo Dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, in un ristorante di Pesaro è stata organizzata (tramite i social) una cena con 90 persone. Alle 20,30 la polizia è riuscita a entrare nel locale dopo che il ristoratore aveva tentato di impedire l’accesso agli agenti, che sono poi entrati da una porta laterale. “Potete arrestarmi ma io non chiuderò mai“, avrebbe urlato il gestore del locale alla polizia mentre i commensali brindavano e mangiavano urlando agli agenti “Unitevi a noi“. L’irruzione della polizia nel ristorante di ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020)in, in 90 adopo le ore 18 In segno dicontro l’ultimoche stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, in undiè stata organizzata (tramite i social) unacon 90. Alle 20,30 la polizia è riuscita a entrare nel locale dopo che il ristoratore aveva tentato di impedire l’accesso agli agenti, che sono poi entrati da una porta laterale. “Potete arrestarmi ma io non chiuderò mai“, avrebbe urlato il gestore del locale alla polizia mentre i commensali brindavano e mangiavano urlando agli agenti “Unitevi a noi“. L’irruzione della polizia neldi ...

Agenzia_Ansa : La polizia a #Pesaro fa irruzione in un #ristorante e trova 90 persone a #tavola, #cena di protesta contro il #dpcm… - Agenzia_Ansa : #Covid A #Pesaro irruzione della polizia in un ristorante, 90 a tavola VIDEO #ANSA - fanpage : 'Ciò che sta accadendo al 'La Macelleria' è gravissimo' La denuncia del Sindaco dopo il gesto del titolare del loca… - BramucciMatteo : RT @Agenzia_Ansa: #Covid A #Pesaro irruzione della polizia in un ristorante, 90 a tavola VIDEO #ANSA - marianomascoli1 : RT @fenice_risorta: Non ci si può credere a quanti cog**oni ci sono?????? -