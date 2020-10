PES 2021 ha la licenza ufficiale della nazionale italiana e una partnership esclusiva con la Serie B (Di martedì 27 ottobre 2020) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato un accordo di esclusiva con la Lega di Serie B, la seconda divisione del calcio professionistico italiano. Grazie a questo accordo eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) sarà l'unico videogioco per PC e console a includere la licenza ufficiale della Serie B (Serie BKT).La partnership esclusiva permette a eFootball PES 2021 SEASON UPDATE di includere nel gioco il nome ufficiale "Serie BKT" e i contenuti ufficiali della seconda categoria del calcio professionistico italiano tra cui il logo, il trofeo, il pallone ufficiale e le seguenti ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato un accordo dicon la Lega diB, la seconda divisione del calcio professionistico italiano. Grazie a questo accordo eFootball PESSEASON UPDATE (PES) sarà l'unico videogioco per PC e console a includere laB (BKT).Lapermette a eFootball PESSEASON UPDATE di includere nel gioco il nomeBKT" e i contenuti ufficialiseconda categoria del calcio professionistico italiano tra cui il logo, il trofeo, il pallonee le seguenti ...

