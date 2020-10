Perugia | altri tre positivi al Covid-19

0111_kaede : Pallavolo SuperLega - Sir Safety Conad Perugia altri tre casi di positività - PerugiaViVa : RT @Umbria24: Sir Volley Perugia, altri tre giocatori positivi al Covid-19. Salta la sfida di Milano - Umbria_N_Web : La Sir Safety Perugia. Altri tre positivi. Nota stampa della società - Umbria24 : Sir Volley Perugia, altri tre giocatori positivi al Covid-19. Salta la sfida di Milano - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega - Sir Safety Conad Perugia altri tre casi di positività -

La governatrice Donatella Tesei ha riferito i dettagli del piano anti covid in consiglio regionale . ”Siamo in guerra con un virus” ...L’Umbria “ha più che quadruplicato” i tamponi Covid eseguiti giornalmente rispetto alla fase 1 della pandemia. Tanto è vero che in questa fase due abbiamo trovato e isolato un numero maggiore di conta ...