Perché si parla della ricerca italiana sulla lattoferrina e che cosa c’entra con la Covid-19 (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ultimi giorni è tornata a circolare la notizia di un presunto integratore alimentare che sarebbe in grado di «bloccare» la Covid-19. Si tratta della lattoferrina e le prime tracce della notizia risalgono alla scorsa estate, quando a luglio 2020 il Tg regionale del Lazio aveva dedicato un servizio allo studio condotto dalle università romane La Sapienza e Tor Vergata per testare i gli effetti della lattoferrina nel trattamento della malattia da nuovo coronavirus. Ma che cosa sappiamo esattamente su questo studio? E davvero l’utilizzo della lattoferrina potrebbe rappresentare una cura contro la Covid-19? Abbiamo deciso di approfondire la vicenda con ... Leggi su facta.news (Di martedì 27 ottobre 2020) Negli ultimi giorni è tornata a circolare la notizia di un presunto integratore alimentare che sarebbe in grado di «bloccare» la-19. Si trattae le prime traccenotizia risalgono alla scorsa estate, quando a luglio 2020 il Tg regionale del Lazio aveva dedicato un servizio allo studio condotto dalle università romane La Sapienza e Tor Vergata per testare i gli effettinel trattamentomalattia da nuovo coronavirus. Ma chesappiamo esattamente su questo studio? E davvero l’utilizzopotrebbe rappresentare una cura contro la-19? Abbiamo deciso di approfondire la vicenda con ...

petergomezblog : Renzi supera il centrodestra: ‘Riaprire tutto’. Zingaretti: ‘Eticamente intollerabile avere piedi in due staffe. Il… - team_world : ?Sono entrato nel mondo della Musica perché amo la Musica. Sarà sempre la mia priorità? In attesa del video uffic… - AlbertoBagnai : Se sei sufficientemente beota da aver votato negli anni per chi ora sostiene Conte, e sufficientemente ignorante da… - LeonardoLeona10 : @amedeonyc @Adnkronos Forse parla perché sta vedendo riempire velocemente le terapie intensive? - MalarkMorn : @LucaBizzarri @RobertoRenga @reportrai3 Perché non si parla di calcio... Altrimenti, oggi, la gente sdarebbe fuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché parla Il razzismo non è un (video)gioco: perché se ne parla ancora Tom's Hardware Italia