Perché non diamo una chance al cinema? (Di martedì 27 ottobre 2020) La chiusura delle sale potrebbe essere un punto di non ritorno epocale. I cinema però sono fra i posti pubblici più sicuri. Pur nello stato d’emergenza in cui ci troviamo e sapendo di dover affrontare grandi sacrifici, dare un’altra possibilità al cinema potrebbe diventare un segnale di speranza non solo per chi ci lavora, ma per tutti noi Leggi su ecodibergamo (Di martedì 27 ottobre 2020) La chiusura delle sale potrebbe essere un punto di non ritorno epocale. Iperò sono fra i posti pubblici più sicuri. Pur nello stato d’emergenza in cui ci troviamo e sapendo di dover affrontare grandi sacrifici, dare un’altra possibilità alpotrebbe diventare un segnale di speranza non solo per chi ci lavora, ma per tutti noi

RobertoBurioni : IL vaccino Astra/Zeneca-Oxford sembra essere in grado di stimolare una robusta risposta immunitaria anche negli anz… - petergomezblog : Renzi supera il centrodestra: ‘Riaprire tutto’. Zingaretti: ‘Eticamente intollerabile avere piedi in due staffe. Il… - trash_italiano : Per fortuna il #GFVIP tornerà ad avere un solo appuntamento settimanale peRCHÉ QUESTA PUNTATA NON HA SENSO SIGNORI. - biroflix : Sto seriamente pensando di mollare una materia perché io davvero 5 materie così difficili insieme non riesco a stud… - massimotwiter1 : @VittorioDeSant7 @enzo0861 Luoghi comuni di imbecilli “statali/Rai” sinistroidi con stipendio assicurato a fine mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Perché le 'squadre' dei medici anticovid a domicilio non funzionano AGI - Agenzia Italia