Perché l'arrivo del vaccino non batterà subito la pandemia, Capua: «Il virus va rallentato con distanza e isolamento»

Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)

Quello che la professoressa dell'Università della Florida Ilaria Capua si augura è che tra qualche anno il SARS-Cov-2 possa diventare «il nuovo virus del raffreddore». Un equilibrio tra malattia e capacità anticorpale che potrebbe arrivare al tanto sperato punto di equilibrio e che renderebbe la popolazione mondiale finalmente in grado di bloccare l'infezione appena questa entra nel corpo. Sì, ma prima? Secondo Capua prima sarà necessario passare per alcuni fondamentali step. Elencati dalla scienziata al Corriere della Sera, le tappe da raggiungere progressivamente presenterebbero al primo posto l'immunità di gregge. Un obiettivo da raggiungere, secondo Ilaria Capua, ...

