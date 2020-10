Per Ricciardi a Milano e Napoli serve il lockdown (Di martedì 27 ottobre 2020) Il consulente del Ministro della Salute Walter Ricciardi: “A Milano e Napoli il lockdown è necessario, si può prendere il Covid ovunque” “Ci sono delle aree del paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non sono valide per fermare il contagio. A Milano… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Il consulente del Ministro della Salute Walter: “Ailè necessario, si può prendere il Covid ovunque” “Ci sono delle aree del paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non sono valide per fermare il contagio. A… L'articolo Corriere Nazionale.

