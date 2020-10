Pensioni novembre 2020: ancora pagamento anticipato, date, calendario, modalità (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche le Pensioni di novembre 2020 verranno pagate in anticipo, come le precedenti. Il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni, secondo un calendario preciso, organizzato in base alle iniziali del cognome del pensionato o della pensionata. Si parte il 27 ottobre, per terminare il giro di pagamenti il 2 novembre. Poste Italiane ha fatto sapere che le Pensioni del mese di novembre 2020 verranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche lediverranno pagate in anticipo, come le precedenti. Ilpresso gli sportelli postali dei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, saràrispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni, secondo unpreciso, organizzato in base alle iniziali del cognome del pensionato o della pensionata. Si parte il 27 ottobre, per terminare il giro di pagamenti il 2. Poste Italiane ha fatto sapere che ledel mese diverranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un ...

