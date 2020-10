Pensionato ammazza la moglie a martellate

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Redazione Cronache L'ex idraulico si è costituito. L'omicidio forse dopo l'ennesima lite per motivi economici Ha ucciso la, al culmine dell'ennesima lite. L'ultimo femminicidio è avvenuto a Rimini, dove Giovanni Laguardia,di 69 anni, hato laucraina Vera Mudra di 61 anni nella notte fra domenica e lunedì. È stato lui stesso ad autodenunciarsi alle forze dell'ordine, quando verso le 4 di notte ha chiamato la polizia dalla zona del porto, confessando il delitto e dicendo di volersi costituire. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno identificato l'uomo, che li ha condotti nell'abitazione in via Pola, in zona Marina Centro, dove giaceva il corpo della, riverso sul letto. Dai primi accertamenti ...