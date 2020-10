Pd contro M5S, Renzi contro il Pd, Conte isolato: la seconda ondata ha spaccato il governo (Di martedì 27 ottobre 2020) Oltre ad aver messo in ginocchio settori già fortemente colpiti dal lockdown degli scorsi mesi, il nuovo Dpcm a firma giallorossa ha avuto un altro effetto devastante, di stampo prettamente politico. Quello di spaccare definitivamente un governo già pieno di pericolose crepe e ora piombato nel caos più totale, oltre il punto di non ritorno. Tutti contro tutti, in una rissa costante in cui anche all’interno dei partiti ci si affronta come tra rivali. Il Pd, per bocca soprattutto del ministro alla Cultura Dario Franceschini, lamenta il ritardo con cui sono state prese le nuove misure. “Servivano prima”. Renzi, invece, le considera troppo dure e ha già fatto sapere di voler chiedere modifiche, soprattutto per le restrizioni impsote a bar, ristoranti e pub. E ancora: Stefano ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 ottobre 2020) Oltre ad aver messo in ginocchio settori già fortemente colpiti dal lockdown degli scorsi mesi, il nuovo Dpcm a firma giallorossa ha avuto un altro effetto devastante, di stampo prettamente politico. Quello di spaccare definitivamente ungià pieno di pericolose crepe e ora piombato nel caos più totale, oltre il punto di non ritorno. Tuttitutti, in una rissa costante in cui anche all’interno dei partiti ci si affronta come tra rivali. Il Pd, per bocca soprattutto del ministro alla Cultura Dario Franceschini, lamenta il ritardo con cui sono state prese le nuove misure. “Servivano prima”., invece, le considera troppo dure e ha già fatto sapere di voler chiedere modifiche, soprattutto per le restrizioni impsote a bar, ristoranti e pub. E ancora: Stefano ...

M5S_Camera : La produzione di rifiuti è in calo: lo certificano i dati, contro ogni previsione. Gli impianti di incenerimento a… - M5S_Europa : Ringraziamo ancora @Fedez per aver risposto all’appello di @GiuseppeConteIT a sensibilizzare i più giovani nell’ut… - M5S_Europa : La #scuola è una priorità: è il luogo in cui si formano gli adulti di domani. Il nostro grazie va dunque a… - kuliscioff : @VeritaMaat @GiuseppeConteIT Mah, è il M5S va contro sé stesso e fa tutto da solo. Come esperimento di manipolazion… - VeritaMaat : @kuliscioff @GiuseppeConteIT e secondo te la De Micheli aiuta... se ci fosse stato Toninelli lo stavano già massacr… -

Ultime Notizie dalla rete : contro M5S Commercianti in piazza, Porrello (M5S) contro il Sindaco: ''Attacca solo il Governo'' Civonline Tiziana Drago lascia il M5s al Senato: "Troppi tradimenti", il governo perde un altro pezzo

Il M5s ogni mattina si alza e non sa quale parlamentare appartiene ... Parlo ad esempio del grande piano legislativo che ho proposto contro l'inverno demografico che vive il nostro Paese. Un piano ...

Il M5s perde un altro pezzo, lascia la senatrice catanese Drago: «Impegni traditi»

Parlo ad esempio del grande piano legislativo che ho proposto contro l’inverno demografico che vive il nostro ... «Auguro buona prosecuzione ai colleghi M5s e -chiosa la parlamentare - come ebbe a ...

Il M5s ogni mattina si alza e non sa quale parlamentare appartiene ... Parlo ad esempio del grande piano legislativo che ho proposto contro l'inverno demografico che vive il nostro Paese. Un piano ...Parlo ad esempio del grande piano legislativo che ho proposto contro l’inverno demografico che vive il nostro ... «Auguro buona prosecuzione ai colleghi M5s e -chiosa la parlamentare - come ebbe a ...