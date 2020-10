Pattinaggio artistico | la stagione senza o quasi gare degli italiani Penalizzati giovani e veterani

Leggi su oasport

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il calendario internazionale della2020-2021 dicontinua, giorno dopo giorno, a essere deturpato da rinvii e cancellazioni, culminate con l’annullamento delle importanti tappe del Grand Prix, Skate Canada e Internationaux de France. La seconda, potentissima, ondata, del Covid-19, ha costretto le Federazione Italiana Sport Ghiaccio a correre ai ripari per proteggere gli atleti della Nazionale maggiore, comprensibilmente spaesati dalla mancanza di competizioni in un’annata sportiva di fondamentale importanza: quella pre-Olimpica. E lo ha fatto creando un circuito diinterno, Il Gran Premio Italia, diviso in quattro appuntamenti più una Finale che, da programma, sarà allestita nel mese di febbraio. Il primo evento pianificato, allestito all’IceLab Arena di ...