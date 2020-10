Patrizia De Blanck a rischio squalifica | le gravi frasi contro Zorzi

Leggi su biccy

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nuovo scivolone diDe, dopo aver usato un termine omofobo, la Contessa poco fa se l’è presa con Tommasoe si è lasciata scappare una frase davvero infelice. Il GF oggi ha permesso ai concorrenti di festeggiare Halloween usando dei vestiti a tema e mentre Tommaso stava facendo “il gioco del fantasma”, la Deha sbottato: “Questo ha rotto il ca**o. Sono già inca***ta per la storia che non mi aprono la stanza. Si sparasse così almeno smette di rompere i cogli**ni“. Non contenta la nobildonna ha ripetuto tutto anche davanti al diretto interessato: “Sparati! … Ho detto sparati a Tommaso, cosa vuoi fare sparati gli ho detto, perché a un certo punto cosa devi fare? Spararti devi fa“. Poco dopo ...